元巨人投手と国民的女優の両親を失った韓国女性インフルエンサー、“恋人とのキス”を堂々公開で話題に【PHOTO】 | RBB TODAY

女優の故チェ・ジンシルさん、元プロ野球選手で読売ジャイアンツにも在籍したチョ・ソンミンさんを両親に持つインフルエンサーのチェ・ジュンヒが、秋夕（チュソク）の近況を伝えた。

チェ・ジュンヒは10月8日、自身のインスタグラムを更新し、「楽しい秋夕を過ごしていますか？」というコメントと数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、休日を満喫するチェ・ジュンヒの姿が収められている。特に注目なのは恋人とのキスショットで、夜空に花が咲いたようなロマンティックな背景のもと、甘い雰囲気を漂わせている。

この“ラブラブ投稿”に知人が「少女だね、少女」とコメントすると、チェ・ジュンヒは「少女、秋夕に“食テロ”に遭ってイノシシになっていく途中」とユーモラスに返信した。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

チェ・ジュンヒは去る2日に、国民的女優だった母・チェ・ジンシルさんの17回忌を迎えたばかり。恋人との幸せそうな日々を送る一方で、41kgと公表している細身の体型や外見の変化について、ネット上では心配する声も少なくない。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

