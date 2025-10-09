「女性家族部廃止」主張、問題発言も…ハン・ソヒが“誤いいね”したSNS投稿の政治家とは | RBB TODAY

女優のハン・ソヒが政治家のSNS投稿に「いいね」を押し、一瞬騒然となった。

ハン・ソヒの所属事務所である9atoエンターテインメントは10月7日、「スクロール中のタッチミスであり、政治的意図はなかった」と発表。本人もすぐに「いいね」を取り消し、政治的な意味合いはなかったことを強調した。

問題となったのは、改革新党の代表を務めるイ・ジュンソク氏のSNS投稿で、「自分のアカウントが“成人向け”アカウントをフォローしているかのようにデマが流布された」として自制を求めたものだった。

（写真提供＝OSEN）ハン・ソヒ

しかし、そこにハン・ソヒの「いいね」が重なったことで、社会文化の領域を超えて政治圏にまで論争が広がった。

ハン・ソヒは今年5月、大統領選挙を前に旅行先の写真をSNSに投稿。その際、指で「Vサイン」をしていたことから「特定政党を支持したのではないか」と一部で物議を醸した。韓国では政党ごとに番号が割り振られ、選挙ポスターに大きく掲げられるため、「2」番の政党支持を示唆したと解釈されたためだ。

（写真提供＝OSEN）イ・ジュンソク議員

一方、今回“誤いいね”の対象となったイ・ジュンソク議員は1985年生まれの若手政治家で、かつて「国民の力」の代表を務め、現在は改革新党を率いている。女性家族部の廃止を主張する立場を示してきたとされ、過去には発言をめぐって「女性蔑視」との批判を受けたことも報じられている。

今回の「いいね」はハプニングとして幕引きとなりそうだが、対象となった政治家の過去の論争と結びついたことで波紋は一層広がった。韓国社会では、デリケートな政治・社会問題に芸能人が関わると、世論が瞬時に膨れ上がることを示す一例となった。

