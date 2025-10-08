男性アイドルとの生放送中に“Fワード”を連発した韓国女性タレント、遠距離の夫に不満？「深く考えないで」 | RBB TODAY

お笑いタレントのアン・ヨンミが、夫に対する可愛らしい不満を吐露した。

10月7日に放送されたMBCラジオ『2時のデート アン・ヨンミです』のオープニングで、アン・ヨンミは、妻が台所でけがをするのを見て心配になった夫が絆創膏を発明したというエピソードを紹介しながら話を切り出した。

アン・ヨンミは「私も台所でけがをしたことがある。そのとき息子は『大丈夫？』と言って駆け寄ってきたが、夫はソファに座ったまま『大丈夫？ けがしたの？』と尋ねてきた」とし、「ある人は妻のために絆創膏を開発したそうだが…」と、笑いと切なさが入り混じった不満をのぞかせた。

続けて「こういう話は笑ってもらうためにしているだけで、深く考えないでほしい」と慌てて取り繕い、笑いを誘った。

（写真提供＝OSEN）アン・ヨンミ

2020年2月に結婚したアン・ヨンミの夫は、アメリカで働いている。10月5日に公開されたYouTubeウェブバラエティ『チョドンアリ』で、アン・ヨンミは「私はデイリーのラジオを担当していて、夫はアメリカで勤務している。だから3～4カ月に一度、夫が韓国に来て会い、またアメリカに戻る」と説明し、話題を集めた。

なお、アン・ヨンミは4月、放送通信審議委員会から行政処分である「注意」を受けた。これは昨年10月の『2時のデート アン・ヨンミです』で、問題発言があったからだ。

アン・ヨンミは当時、ゲスト出演していたボーイズグループTHE BOYZのソヌとファンサービスについて語っていた際、「（ファンのリクエストに応じたあと）後ろを向いて“シー○○、シー○○”って言うの？」と発言した。

韓国語の「シー○○」は、いわゆる“Fワード”に相当する非常に強い罵り言葉のため、生放送中に流れたことが大きな問題となった。

◇アン・ヨンミ プロフィール

1983年11月5日生まれ。2004年にKBS第19期公採コメディアンとしてデビュー。KBSの『GO! GO! 芸術の中』で人気となり、2009年にはKBS演芸大賞の女性コメディアン部門で優秀賞を受賞。2013年には過激な写真集を発表し、大きな話題に。2018年には女性コメディアン4人で結成されたダンスボーカルグループ「セレブファイブ」の一員も務めた。2020年2月に一般男性と結婚。2023年7月に息子を出産した。

