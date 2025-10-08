年下元Jリーガーと即破局→年上ハイスペ金融マンと結婚の韓国アイドル、“憧れ体型”のスレンダー美貌さく裂【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループT-ARA（ティアラ）のメンバーで、今年4月に一般男性と結婚したヒョミンの“美ボディ”が話題だ。

ヒョミンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、バックに漢江（ハンガン）の絶景が広がる自宅のベランダとみられる場所で、ヒョミンが手に持ったスニーカーをアピールしている。

何より際立つのは引き締まった美スタイル。ブラトップとショートレギンスを合わせたスポーティーな服装で、スレンダーかつボリューミーな美貌を惜しげもなく披露していた。

この投稿に、ファンからは「清純ですね。女神ヒョミンさん」「カッコいい♡」「おお、スタイルが…」「ビューティフル！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ヒョミンInstagram）

なお、ヒョミンは2022年1月に3歳年下の元サッカー韓国代表ファン・ウィジョとの交際が発覚したが、わずか2カ月後の同年3月に破局。その後、今年2月に10歳年上の一般男性と結婚することを認め、同年4月に式を挙げた。

お相手は韓国の名門ソウル大学学部産業工学科を卒業し、現在はグローバルプライベート・エクイティファンド（PEF）「ベインキャピタル」の韓国オフィスで専務職を務める“ハイスペック男性”として注目を集めている。

◇ヒョミン プロフィール

1989年5月30日生まれ。本名パク・ソンヨン。釜山出身。2009年にT-ARAのメンバーとしてデビュー。大きい瞳に高い鼻、透き通った肌が特徴的で、グループではビジュアルメンバーの一人として人気を集めた。2014年からソロ活動を展開し、音楽のみならずバラエティでも活躍中。プライベートでは2022年1月、過去にガンバ大阪でもプレーした元サッカー韓国代表ファン・ウィジョとの交際が発覚するも、わずか2カ月後に破局。2025年4月に一般男性と結婚式を挙げた。

