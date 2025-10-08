&TEAM、“韓国デビュー”へ本格始動！新AL『Back to Life』のプロモーションスケジュール解禁 | RBB TODAY

日本発のグローバルグループ&TEAMが、韓国デビューに向けて本格始動した。

10月28日にリリースされる&TEAMの韓国1stミニアルバム『Back to Life』のプロモーションスケジュールが公開された。

&TEAMは“Japan to Global”を実現する新たな第一歩として、10月28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たす。

『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティである“オオカミ”が持つ本能的で挑戦的な精神を表現した作品。挫折や試練に直面しても本能のままに未来へ進み続ける少年たちの成長を描き、幅広い音楽性に挑戦した意欲作になる見込みだ。

（画像＝YX LABELS）

公開されたプロモーションスケジュールは、オオカミのバイタルサインを思わせるデザインで、10月10日18時の「Mood Teaser BREATH ver.」を皮切りに、10月28日18時の『Back to Life』リリースまでのスケジュールが、オオカミの息遣いを感じさせる波形とともに描かれている。

月の満ち欠けやそれに応じて変動していくエネルギー指標変動など、“Wolf DNA”が随所に散りばめられたモチーフに期待が高まる。

&TEAMは、2025年4月23日にリリースした3rdシングル『Go in Blind（月狼）』が総出荷枚数100万枚を突破し、7月度ゴールドディスク認定において自身初の“ミリオン認定”を獲得するなど、日本を中心に絶大な人気を証明してきた。

さらに、5月から7月にかけて開催した自身初のアジアツアーでは、全9都市15公演で約10万人を動員し、グローバルな注目度を一層高めた。10月28日に迎える韓国デビューは、“Japan to Global”を掲げる&TEAMにとって、日本から世界へと踏み出す挑戦の第一歩となる。

また、10月25日・26日には、自身最大規模の会場となるさいたまスーパーアリーナでアジアツアーのアンコール公演を開催予定。“Wolf DNA”に導かれ、本能のままに挑戦を続ける&TEAMから、今後も目が離せない。

&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

■【写真】「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOT

■【写真】「1000年に1度のイケメン」HARUA、“爆イケビジュ”

■【写真】NICHOLAS、挑発的な“へそチラ”コーデ