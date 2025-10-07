東方神起・ユンホ、端正なビジュアル際立つ“タキシード姿”にファン悶絶「王子様かと思った」【PHOTO】 | RBB TODAY

東方神起のユンホが、圧倒的な存在感でファンを魅了した。

ユンホは10月6日、自身のインスタグラムを更新し、「ハッピーバンコク、メリー秋夕」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、タイ・バンコクで開催された「バンコク国際映画祭2025（BKKIFF 2025）」に出席した際のオフショットとみられる。

写真のユンホは、黒のタキシードに蝶ネクタイを合わせたフォーマルスタイルで登場。抜群のスタイルと端正なビジュアルが際立ち、まるで映画のワンシーンのような雰囲気を漂わせ、ファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは「かっこよ良すぎます」「王子様かと思った」「最高のプレゼント」「タキシード姿はやばいですね～」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ユンホInstagram）

なお、ユンホが所属する東方神起は、11月より日本でファンクラブイベント「Bigeast Fanmeeting 2025」を開催する予定だ。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

