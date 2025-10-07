“ASTROの後輩”LUN8・カエル、『アユクデ』60m走で金メダル獲得！「母は元陸上選手」エピソードも話題 | RBB TODAY

ボーイズグループLUN8のメンバー・カエルが、“陸上界のサラブレッド”であることが明らかになった。

カエルは10月6日に放送されたMBCの特番スポーツ大会『2025秋夕（チュソク）特集 アイドルスター選手権大会』（『アユクデ』）に出場し、男子60メートル走で金メダルを獲得した。

予選から圧倒的なスピードと優れたフィジカルを誇り、全参加者の中で1位を記録したカエルは、決勝でもトップのままゴールラインを駆け抜け、見事金メダルを首にかけた。

（写真＝Fantagio）カエル

LUN8のメンバーやファン「LUV8」の応援を受けながら圧巻の走りを見せたカエルは「ようやくメンバーやLUV8に誇れる姿を見せられてとても嬉しいです。今日のレースは自分のためではなく、メンバーとLUV8のために走りました。応援してくれたみんなに本当に感謝しています」と感謝を伝えた。

さらにカエルは、母親が陸上選手出身であることを明かし「母に胸を張って1位を取ったと言えることが嬉しいです」と感激のコメントを残した。また、「一緒に走ったすべてのアーティストの皆さんも本当にお疲れさまでした。『アユクデ』最高！」と、ライバルでもある共演者たちへの温かい言葉で会場を和ませた。

カエルは昨年の『アユクデ』で同じ60メートル走に出場し銀メダルを獲得しており、2年連続でメダルを手にした第5世代を代表する“スポーツアイドル”として注目を集めている。実際にバレーボール選手出身でもある彼は、グループ内で最も背が高い186cmの長身と優れた運動神経を誇る。デビュー後にはプロバレーボールやプロ野球の始球式にも登場し、その身体能力を発揮してきた。

なお、カエルが所属するLUN8は9月に2ndシングルアルバム『LOST』をリリースし、タイトル曲『Lost』の活動で“ダークセクシー”な魅力を披露。グローバルファンから熱い支持を受けている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】LUN8、メンバー1人脱退＆2人活動休止を同時発表

■【写真】“第2のチャウヌ”と期待のLUN8メンバー

■【写真】チャウヌ、訓練所での近況写真が話題