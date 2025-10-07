『イカゲーム』イ・ジョンジェ、17歳下女優と“ディスり合い”!?ドラマ『憎たらしい恋』ティザー公開 | RBB TODAY

俳優イ・ジョンジェと女優イム・ジヨンが犬猿の仲になり、芸能界を騒がせる。

来る11月3日、tvNの新しい月火ドラマ『憎たらしい恋』（原題）が韓国で放送予定だ。

去る10月6日、イム・ヒョンジュン（演者イ・ジョンジェ）とウィ・ジョンシン（演者イム・ジヨン）の想像を絶する“犬猿の仲”ティザー動画を公開した。

『憎たらしい恋』は、初心を失った国民的俳優と正義の実現にこだわる芸能部の記者の“ディス戦争”・“事実爆撃”・“偏見打破”ドラマだ。

毎日のように様々な事件が起きる騒々しい芸能界で、憎たらしい悪縁を通じて知り合ったトップスターと芸能部の記者の犬猿の関係性が、変わった笑いのなかで共感とときめきを届ける。

公開された“犬猿の仲”ティザーは、イム・ヒョンジュン、ウィ・ジョンシンの憎らしいほど愉快な“ディスり合い”の序幕を知らせる。

（写真＝tvN）1枚目：イ・ジョンジェ、2枚目：イム・ジヨン

「君は本当に記者か？」とウィ・ジョンシンを疑うイム・ヒョンジュンの激昂した声が、最初から悪縁を推測させる。続けて聞こえてくる「あともう1回このようなことで私の目の前に現れたら、これまで私が書いた記事なんて可愛く感じられる日が来るでしょう」というウィ・ジョンシンの恐ろしい警告は、むしろ2人の意地悪な縁を知らせるサインとなる。

いがみ合うのはデフォルトで、狂気じみたウィ・ジョンシンの勢いに押されて目が泳ぐイム・ヒョンジュンの姿が笑いを誘う。

すべての人が支持する最高のドラマであり、推しのキャラクターとして挙げられる『優しい刑事カン・ピルグ』シリーズの主役であるトップスター、イム・ヒョンジュンと、芸能界のことをよく知らない芸能部の記者ウィ・ジョンシンが繰り広げる“事実爆撃”と“ディスり合い”に早くも期待が高まっている。

なお、tvNの新しい月火ドラマ『憎たらしい恋』は、11月3日20時50分に韓国で初放送される予定だ。

