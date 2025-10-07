福山雅治の楽曲カバーも「性スキャンダル」で消えた韓国女性歌手、大興奮の近況SHOT…一体何が？【PHOTO】 | RBB TODAY

過去に福山雅治の楽曲をカバーも、売春スキャンダルで芸能界を退いた歌手G.NA（ジーナ）が近況を公開した。

G.NAは10月6日に自身のインスタグラムを更新。

「太陽の光と霧、そしてちょっとした冒険を満喫しました。ナイアガラの滝はまさに夢のような場所でした。自然の力強さと美しさにいつも驚かされます」と英語でキャプションに綴り、ナイアガラの滝に観光へ訪れた際の動画と写真を投稿した。

公開された動画を見ると、サングラスをかけたG.NAがカメラに向かって手を振りながら満面の笑顔を見せている。ナイアガラの滝の迫力に興奮したのか、高いテンションでファンに語りかける様子が印象的だ。別の写真では周辺の観光地を散策するなど、現地を満喫する姿でファンの注目を集めていた。

150万円で性的関係？芸能界から消えたG.NA

カナダ出身で元テコンドー韓国代表の父、元競泳韓国代表の母を持つG.NAは、韓国のオーディション番組出演などを経て2010年7月に1stミニアルバム『Draw G's First Breath』で歌手デビュー。以降も『I'll Get Lost, You Go Your Way』『Black & White』『Top Girl』などの楽曲をリリースし、音楽番組でも1位を複数回獲得するなど2010年代に高い人気を博した。

2011年3月には、2AMやBEASTなど多くの韓国アーティストが福山雅治の名曲をカバーしたトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』に参加。G.NAはTBS系バラエティ番組『恋するハニカミ！』のテーマソングでも使用された『milk tea』をカバーした。

ところが、G.NAは2016年に突如として売春スキャンダルが浮上し、芸能活動中断を余儀なくされてしまう。

当時の報道によると、G.NAは2015年に米ロサンゼルスで在米韓国人事業家と性的関係を持った後、同年7月にも別の事業家から1500万ウォン（約150万円）の代価で性的関係を持ったとされている。

G.NAは在米韓国人事業家と恋人関係で、お金を借りただけと主張していたが、裁判所がこれを受け入れず。結局、性売買斡旋など行為に関する法律違反の容疑で2016年に罰金200万ウォン（約20万円）の有罪判決を言い渡された。その後は韓国での芸能活動を中断し、現在は生まれ故郷であるカナダで定住している。

◇G.NA プロフィール

1987年9月13日生まれ、カナダ出身。本名Gina Jane Choi。2007年にガールズグループ「オソニョ」としてデビューする予定だったが、会社の資金問題で失敗。2010年7月、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でソロ歌手としてデビュー。さまざまな韓国アーティストが参加した福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』では、『milk tea』をカバー。しかし2016年の性売買スキャンダルによって活動を中断し、現在はカナダに定住している。

