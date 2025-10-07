白血病を乗り越えて復帰し、まだ1年しか…先週まで収録に参加していた41歳の韓国芸人、この世を去る | RBB TODAY

芸人のチョン・セヒョプさんが、41歳の若さでこの世を去った。

韓国KBS 2TVのバラエティ番組『ギャグコンサート』は10月7日、公式インスタグラムを通じてチョン・セヒョプさんの訃報を伝えた。

同番組は「チョン・セヒョプさんの悲しい知らせに深く哀悼の意を表します。謹んでご冥福をお祈りいたします」とコメントを発表した。

チョン・セヒョプさんは10月6日夜に亡くなった。

（画像＝『ギャグコンサート』Instagram）チョン・セヒョプさん

『聯合ニュース』は大韓民国放送コメディアン協会関係者の話として、「確実ではないが、死因は白血病とは関係なく、心臓まひによるものと聞いている」と報じた。

1984年2月3日生まれのチョン・セヒョプさんは、2008年にSBS第10期公開採用コメディアンとしてデビュー。その後、『笑いを探す人々』や『ギャグトゥナイト』などに出演した。

2015年に白血病を患っていることを公表し、多くの人々の胸を打った。その後の2022年、あるYouTubeチャンネルの映像に出演し、骨髄移植を受けて完治の判定を受けたと語っていた。

（写真提供＝OSEN）チョン・セヒョプさん

チョン・セヒョプさんは2024年、『ギャグコンサート』を通じて公開コメディの舞台に復帰。先週まで同番組の収録に通常通り参加しており、9月には故チョン・ユソンさんの弔問にも訪れるなど、精力的に活動を続けていたとされる。

突然の訃報に、韓国芸能界をはじめ多くの人々が深い悲しみに包まれている。

