圧巻のド迫力ボリューム！“aespa・カリナ似”の韓国モデル、ピンクのスイムウェアで沖縄の海に降臨【PHOTO】 | RBB TODAY

人気ガールズグループaespaのカリナに似ていると話題の女性モデルがいる。

彼女の名はイ・イェダム。フリーモデル兼インフルエンサーで、フォロワーは約7.3万人（2025年10月時点）。インスタグラムのプロフィール欄には「Freelance Model 169｜49」と記されており、身長169cmの長身とスリムな体型を誇る。

（写真＝イ・イェダムInstagram）

その容姿が世界的ガールズグループaespaのカリナと似ていることから“モデル界のカリナ”と呼ばれ、各メディアで注目を集めてきた彼女。2021年には「スマイルクイーンコリア選抜大会2021」で“美（ミ）”に選ばれ、美貌と愛らしさを公に認められた実績もある。

以降はモデル活動だけでなく、旅行や料理、ファッションといった日常的な発信を通じてファンと交流を続けている。

そんなイ・イェダムは9月、自身のインスタグラムに沖縄で撮影した写真を公開。ピンクのスイムウェアは清純さと艶やかさを同時に引き立て、夏の夕日と溶け合うようにまぶしい輝きを放っていた。

（写真＝イ・イェダムInstagram）

色気と可愛らしさという二面性を持つイ・イェダムの今後に注目だ。

