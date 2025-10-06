TOMORROW X TOGETHER、感動の日本最終公演を完全収録！ツアー『ACT：PROMISE』Blu-ray発売決定 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERが、今年春に開催した日本アリーナツアーの模様を収録したBlu-ray＋DIGITAL CODEを発売する。

2025年3月から開催されたアリーナツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP.2 - IN JAPAN』のBlu-ray + DIGITAL CODEが、12月17日に発売される。

Blu-rayには全6都市を巡ったアリーナツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP.2 - IN JAPAN』のツアー最終日、東京・有明アリーナで開催された5月25日の公演が収録されている。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

黒のスーツに身を包み会場を魅了した『Over The Moon』を皮切りに、初披露となる『Higher Than Heaven』や『Deja Vu [Japanese ver.]』、『君じゃない誰かの愛し方 (Ring) [Unplugged Ver.]』などの日本オリジナル曲を含む全31曲が収められている。

ボムギュによる扇子を用いた優雅な舞、テヒョンの華麗なソロパフォーマンス、ヨンジュンのソロ曲『GGUM』の披露に続くヒュニンカイのパワフルなドラム演奏、そしてスビンによる幻想的な現代舞踊まで、5人それぞれの魅力溢れるソロステージも必見だ。

さらに、メンバーの様々な表情を捉えたフォトブックをはじめ、フォトカードやポスター、スマホサイズのステッカーなど、公演の思い出が詰まった豪華特典も付属する。

なお、『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP.2 - IN JAPAN』 Blu-ray + DIGITAL CODEは、12月17日に発売予定だ。

■【写真】「メロすぎ」スビン、“彼氏感MAX”のお散歩SHOT

■【写真】ヒュニンカイ、NCTメンバーと美しすぎる密着SHOT

■【写真】ボムギュ＆ヒュニンカイ、“天使と悪魔”SHOT