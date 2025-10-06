「何頭身？」TXT・ヨンジュン、街中で見せた182cmの“異次元スタイル”に視線集中！【PHOTO】 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、ファンの視線を奪った。

ヨンジュンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「til we meet again（また会う日まで）」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、アメリカツアー中に街を散策するヨンジュンの姿が収められている。白のタンクトップにジーンズを合わせたラフなファッションながらも、182cmの高身長と完璧なプロポーションが際立ち、見る者の目を引いた。

この投稿を見たファンからは「イケメンすぎる」「何頭身？」「スタイルが芸術」「かっこよすぎる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ヨンジュンInstagram）

なお、ヨンジュンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、10月22日に日本3rdフルアルバム『Starkissed』をリリースする予定だ。さらに11月15日からは日本ツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN」を開催する。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

