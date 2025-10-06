「いつ結婚するんだ」という両親の小言を避けるために…41歳の“独身男”ユ・ヨンソクの対処法とは | RBB TODAY

『賢い医師生活』などで知られる俳優ユ・ヨンソクが、両親からの「いつ結婚するんだ」という小言を避ける方法について語った。

10月6日、YouTubeチャンネル「トゥントゥン」に「秋夕（チュソク）のフライ返しは口実で」というタイトルの新しい動画が公開され、チャ・テヒョンとユ・ヨンソクが出演した。

この日、チャ・テヒョンは「名節（お盆や正月）のたびに家に帰ると、独身男には“いつ結婚するんだ”って言われるじゃない。君も言われるだろ？」と尋ねた。

するとユ・ヨンソクは「言われますよ。だからもう行かないんです」と即答し、出演者たちを爆笑させた。

これを聞いていた“未婚”のナム・チャンヒも「そうそう、俺もそうだ」と共感し、チャ・テヒョンは「結末がサッドエンディングだね」と笑った。

（画像＝「トゥントゥン」）ユ・ヨンソク（右から2人目）

ユ・ジェソクは「なんて言えばいいのか、すごくシンプルな結論だね」とコメントし、ユ・ヨンソクは「今日の撮影が終わったら親戚の集まりに行くけど、親戚の兄貴たちと弟たちだけで旅行に行くんです」と明かした。

続けてユ・ヨンソクは「（兄や弟たちは）わざわざ結婚の話なんてしないから」と、旅行に行く理由を説明した。

するとユ・ジェソクが「最近は（親の小言も）減ってるのでは？親の立場でも、もうその話題は切り出しにくいと思うが」と言うと、ユ・ヨンソクは即座に「そんなことないです。全然苦にならないみたいです」と断言し、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇ユ・ヨンソク プロフィール

1984年4月11日生まれ、ソウル出身。本名アン・ヨンソク。2003年に映画『オールド・ボーイ』で俳優デビュー。除隊後はさまざまな作品に出演し、2013年のヒットドラマ『応答せよ1994』や2016年の『浪漫ドクター キム・サブ』で注目を集める。2020年の『賢い医師生活』では、天使のような性格の小児外科助教授を演じてブレイク。その後も『ナルコの神』『愛と、利と』『運の悪い日』などで主演を務め、確かな演技力で幅広いジャンルに活躍の場を広げている。

