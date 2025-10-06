元ICONIQのアユミ、「天使のような」姑と良好な関係　卵子凍結を告白し“第2子準備中”でも話題 | RBB TODAY

元ICONIQのアユミが“愛される嫁”としての近況を伝えた。

アユミは10月4日、自身のSNSに「秋夕（チュソク）は義理の両親の家へ。“セアを連れて公園に行ってくるから、あなたは休んでね～”と言ってくださって、急に育児から解放されました（笑）。この嫁は本当にゆっくり休んでいます」とコメントし、1枚の写真を投稿した。

公開された写真では、義実家のベッドで横になり休息を取るアユミの姿が収められている。穏やかで幸せそうな表情が印象的だ。

さらに、自分の代わりに娘を連れて外出してくれた姑に向けて「天使のようなお母様、愛しています」と感謝と愛情を表した。

アユミは2022年に年上の実業家と結婚し、昨年6月に長女を出産。最近出演したバラエティ番組では「凍結保存してある卵子が6個ある」と明かし、第2子への準備を語って注目を集めている。

（写真＝アユミSNS）

◇アユミ プロフィール

1984年8月25日生まれ、鳥取県出身。2001年に4人組ガールズグループ「Sugar（シュガー）」のメンバーとして韓国デビュー。その後、SMエンターテインメントに移籍し、2006年からはソロ歌手としてデビューした。2008年からはエイベックス・エンタテインメント所属となり、「ICONIQ」へと芸名を変更。“丸刈り”になるCMは日本で大きな話題になった。2016年からは「伊藤ゆみ」と名乗り、『コード・ブルー～ドクターヘリ緊急救命～THE THIRD SEASON』（2017年）や『海月姫』（2018年）などのドラマにも出演した。2020年1月にエイベックスを退所。2020年3月から韓国に戻り、韓国活動を再開している。

