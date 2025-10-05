活動休止中のNewJeans・ダニエル、連休中もスポブラ姿でランニング！判決待つ間にファンの話まで | RBB TODAY

所属事務所との対立で活動休止中のガールズグループNewJeansのダニエルの近況が伝えられた。

10月5日、HIPHOPデュオJINUSEANのショーンがインスタグラムを更新。

彼は、去る4日「早朝ランニング」として、「少し頑張って起きて走りにやってきたダニエル」と、ダニエルと一緒に走った写真を投稿した。

（写真＝ショーンInstagram）左からショーン、ダニエル

続けて、「一緒に走りながらさまざまな話をした。ありがたいファンの話までたっぷり」として、「元気に走りながら、次の10km大会も頑張って準備してみよう」と激励した。

なお、NewJeansは所属事務所ADORと専属契約を巡る法的対立で活動を休止している。NewJeansは9月11日、ADORとの2度目の調停に挑んだが、失敗し、来る10月30日に裁判所の判決を控えている。

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。

