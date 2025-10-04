BTS・Vの「ダンディな空港ファッション」が話題、パリへ出国【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのVが10月4日、パリ・ファッションウィークの日程のため、仁川(インチョン)国際空港からフランス・パリへ出国した。

VはBTSがデビューした2013年6月13日以降、現在に至るまで「Googleで最も検索されたK-POPアーティスト」として集計されている。さらに「21世紀で最も検索されたK-POPスター」という称号も保持しており、2021年、2022年、2024年にはアジア全体でも検索数1位を獲得。圧倒的な話題性と影響力を証明してきた。

(写真提供=OSEN)

なお、Vが所属するBTSは、来年春のニューアルバム発売を目標に制作を進めている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

