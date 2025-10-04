『ボイプラ2』出演者、暴行現場での救出劇がネットで拡散 | RBB TODAY

『BOYS PLANET2』に出演したスン・ホンユーが、酒に酔った男に暴行されていたタクシー運転手を助けたことが伝えられ、話題となっている。

10月3日、オンラインコミュニティやSNS上では「『BOYS PLANET2』のスン・ホンユーが暴行されていたタクシー運転手を助けた」という内容の美談が広がった。

公開された映像には、道路脇に倒れた中年男性と、その上に覆いかぶさって危害を加えている酔客の姿が映っていた。別の映像では、この状況を目撃した通行人たちが酔客を取り押さえる場面も収められており、注目を集めた。

投稿者によると、映像の中で灰色のジャケットを着ている男性がスン・ホンユーだという。その人物は、他の通行人とともに酔客を地面に押さえつけ、暴れないように体を張って制止した。

特に、酔客が罵声をあげながら叫ぶ中、「撮影しています」「折らないでください」と制止する声が録音されており、その声がスン・ホンユーの声に似ていることから、信ぴょう性が増した。

映像を見たファンたちはスン・ホンユーのSNSに「ケガしてないですか？被害者を助けてくれてありがとう」「ケガしないでね、本当にすごいです」「あまりにも優しいから心配です。見習って頑張って生きます」などのコメントを残した。

こうしたファンの心配の声を受け、スン・ホンユーは10月4日未明に「私は大丈夫です。ケガもないので心配しないでください」と投稿し、ファンを安心させた。

一方、スン・ホンユーは2022年に多国籍ボーイズグループBLANK2Yでデビューしたが、チームが解散したため無所属で『BOYS PLANET2』に参加した。

当時彼は「お金の問題でアルバイトをしていた。働いていてもステージに立っていた自分の姿を思い出してしまった。だからもっとステージ上の自分を見せたい」「焼肉店で鉄板や皿を洗い、1日12時間働いた。でもグループが解散してみると、できることは歌とダンスしかなかった」と切実な心境を語り、多くの応援を受けた。

しかし最終順位20位で第3回順位発表式で脱落。現在は12月6日に初公開予定の『BOYS PLANET2』スピンオフ『PLANET C : HOME RACE』に参加し、再び競争に挑む予定である。

（記事提供=OSEN）

