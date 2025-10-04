アメリカ軍医と離婚した理由に注目…65歳の韓国「生タコ女優」が振り返った波乱万丈人生 | RBB TODAY

女優のソン・オクスクが「地下鉄無料乗車の年齢になった」という近況から、初めての結婚や離婚まで率直に明かした。

最近、YouTubeチャンネル「ソン・スンファンのワンダフルライフ」に出演したソン・オクスクは、「かっこよく年を重ねる秘訣は？」という質問に、「若い頃は常に目に力を入れて生きていた。年を取ってからは『毒気を抱えて生きてはいけない、内面を満たさなければ』と思うようになった。心が楽になると自分が少し良くなった気がする」と語った。

続いてMCのソン・スンファンが「白髪が混じったヘアスタイルも素敵だ」と褒めると、ソン・オクスクは「先輩が思う“素敵”ってどういうことですか？」と、特有のユーモアを交えて返した。

1960年生まれで満65歳を迎えたソン・オクスク。「ついに地下鉄を無料で乗れる年齢になった」と自虐ジョークを飛ばしたほか、撮影秘話も披露。“生タコ女優”というあだ名がついたきっかけのシーンについて「最初は口に張りついておとなしくなってしまった。監督が『この程度しか撮れないのか』と失望したとき、死ぬ気でリアルに撮ったら大ヒットになった」と振り返った。

さらに、初めての結婚と離婚についての質問にも答えた。アメリカ人軍医との結婚生活について「夫婦げんかもできなかった。私が英語を話せなかったから」と笑いを誘いつつ、「私たちの年齢になると、離婚は“経験”というよりも人生の“失敗”だと考えるようになる」と淡々と語った。

ソン・オクスクは1980年にタレントとしてデビューし、ドラマ、映画、ラジオなどで活躍してきた芸歴40年のベテラン女優。最初の夫と離婚後に再婚し、1男2女の母でもある。

