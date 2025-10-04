東野圭吾『容疑者X』の韓国版映画にも出演　50歳の若さでこの世去った韓国俳優、没後4年 | RBB TODAY

俳優のナム・ムンチョルさんがこの世を去って4年の時が過ぎた。

ナム・ムンチョルさんは2021年10月4日、50歳で亡くなった。所属事務所は当時、大腸がんの診断を受けて闘病していたが、結局治らなかったと発表していた。

1971年に生まれ、演劇俳優として活動していたナム・ムンチョルさんは、2002年に『ライターをつけろ』で映画デビュー。以降も東野圭吾の小説が原作の『容疑者X 天才数学者のアリバイ』『ミス・チェンジ』『男が愛する時』『ソーシャルフォビア』『チャンス長寿商会～初恋を探して～』『極秘捜査』『プリースト 悪魔を葬る者』『4等』『密偵』『ザ・キング』『黄泉がえる復讐』『沈黙、愛』『毒戦 BELIEVER』『工作 黒金星と呼ばれた男』『上流階級』『チョ・ピロ 怒りの復讐』『王の願い ハングルの始まり』『権力に告ぐ』など、多数の作品に出演。

生前のナム・ムンチョルさん

ドラマでは『逃亡者 PLAN B』『ドキドキ My Love』『第3病院』『太陽の末裔 Love Under The Sun』『マスター・ククスの神 ～復讐の果てに～』『元カレは天才詐欺師～38師機動隊～』『緑豆の花』『妻のベッド』『トレイン』『CHIP-IN』などに出演したほか、20以上の公演でも存在感を示した。

そんなナム・ムンチョルさんの遺作は、観客動員数1000万人を突破した『犯罪都市 THE ROUNDUP』。当時、500万人を突破したタイミングで主演のマ・ドンソクは、「チェ・チュンベク役を引き受け、熱演してくれた故ナム・ムンチョル俳優の演技闘魂に敬意を表わし、この栄光を捧げます」と伝えていた。

（記事提供＝OSEN）

