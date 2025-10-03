ATEEZ・ウヨン、オールブラックコーデで視線を独占！パリで輝く“ワールドクラス”の風格 | RBB TODAY

ATEEZのウヨンが、フランスのラグジュアリーブランド「クレージュ（Courrèges）」のショーに参加した。

ウヨンは9月30日（現地時間）、フランス・パリで開催されたファッションショー「Courrèges Spring/Summer 2026 Show」に出席し、洗練されたファッショナブルな魅力を披露した。

ウヨンは、この日のファッションショーに出席した唯一の韓国人男性として注目を集めた。大きなポケットとベルトのディテールが際立つジャンプスーツを着こなし、ハイセンスなオールブラックのスタイリングと端正なビジュアルで会場の視線を奪った。

（写真＝Courrèges）ウヨン

ウヨンは2024年、そして今年3月にも同ブランドのショーに参加しており、ファッショントレンドへの高い関心と卓越したセンスで業界から注目される“グローバル・ファッションアイコン”として存在感を刻んでいる。今回のファッションショーを通じてブランドとの強い縁をさらに印象づけた。

会場に到着するや否や、世界中の取材陣からフラッシュの嵐を浴びたウヨンは、余裕のある笑顔で挨拶を交わし、ナオミ・ワッツ、ジョージ・ファーマー、エマ・チェンバレンなどの世界的スターたちと共にショーを楽しみ、“ワールドクラス”の風格を誇った。

なお、ウヨンが所属するATEEZは現在、日本ツアー「IN YOUR FANTASY」を展開中。9月13日～15日の埼玉公演、20日・21日の名古屋公演を成功裏に終え、10月22日・23日の神戸公演で日本ツアーを締めくくる。

（記事提供＝OSEN）

