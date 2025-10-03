曲線美がたまらない…韓国プロ野球チア、究極スタイルに目が行くピッタリ衣装「実写版バービー人形？」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国プロ野球のSSGランダースなどでチアガールを務めるキム・ヒョニョンが、“究極の曲線美”でファンを圧倒している。

キム・ヒョニョンは10月2日にインスタグラムを更新。「ホーム最終戦大逆転劇！ランダース愛してる～」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には控え室とみられる室内で鏡越しに自撮りをするキム・ヒョニョンが写っている。ロングヘアを胸元まで垂らし、ホルターネックのワンピース衣装を見事に着こなしている。

衣装がタイト目な作りとあって、圧巻のプロポーションを惜しげもなく披露するキム・ヒョニョン。スラリと伸びた脚線美も堂々と見せつけ、多くのファンを釘付けにさせていた。

この投稿に、ファンからは「ビューティフル！」「実写版バービー人形」「魅力的だ…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

なお、キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWONの応援団に所属している。今年からは韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダースでもチアを務める。

