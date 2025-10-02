「これは危険」ENHYPEN・ジョンウォン、“色気爆発”！がっしり体形と甘い眼差しでファン魅了【PHOTO】 | RBB TODAY

ENHYPENのジョンウォンが大人びた雰囲気でファンを魅了した。

公開された写真には、ボーダー柄のニットにダークデニムを合わせたジョンウォンの姿が収められている。体のラインが際立つニットからはがっしりとした体形が伝わり、センターパートの前髪が目元にかかるヘアスタイルと表情が相まって、大人っぽい雰囲気を漂わせている。

この投稿を見たファンからは「世界で一番イケメン」「おかしくなりそう」「助けてください」「これは危険」といった熱いコメントが寄せられている。

（写真＝ENHYPEN公式Instagram）

なお、ジョンウォンが所属するENHYPENは現在、ワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」を開催中で、10月24～26日のソウル公演でフィナーレを迎える予定だ。

◇ジョンウォン プロフィール

2004年2月9日生まれ。本名ヤン・ジョンウォン。7歳から4年間習ったテコンドーを継続するか悩んでいた時期に道端でスカウトされ、2017年にSMエンターテインメントの練習生に。2018年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）にオーディションを経て移籍後、2020年に現在の所属事務所BELIFT LABの練習生となった。ENHYPENのリーダーであると同時に、ファンの間では「公式も認める愛されキャラ」とも。ENHYPENの各種独自コンテンツでは、実際にジョンウォンへの愛を惜しみなく表現するメンバーの姿を確認できる。

