「発光してる」2PM・ジュノ、どこでも輝く端正なルックスに惚れ惚れ…多忙な日々を一挙公開【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループ2PMのメンバー、ジュノが秋を迎える準備を終えた。

去る9月30日、ジュノは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「OK秋」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ジュノの近況を一気に振り返ることのできるものである。フランスの皮革メーカー「Berluti（ベルルッティ）」のカバンを身に着けている様子や、主演ドラマ『テプン商事』のスケジュールの裏側まで、さまざまな姿が捉えられた。

（写真＝ジュノInstagram）

写真のなかのジュノは、シャツのうえにセーターを着て、ショルダーバッグをかけたり、ドラマの役に合わせて髪にハイライトを入れてみたり、いろいろな“顔”を見せた。どの写真にも共通するのは、端正なルックスである。忙しく過ごすなかでも、輝かしいビジュアルは変わらない。

投稿を目にしたファンからは、「秋の男ジュノ、最高」「顔が小さくて脚が長い…スタイル抜群」「自発光」といった反応が寄せられていた。

なお、ジュノの主演ドラマ『テプン商事』は、来る10月11日に韓国で放送される。日本でもNetflixで配信される予定だ。

◇ジュノ プロフィール

1990年1月25日生まれ、本名イ・ジュノ。2008年9月にボーイズグループ「2PM」のメンバーとしてデビューした。2013年の映画『監視者たち』から俳優業に進出。ドラマ『記憶～愛する人へ～』『キム課長とソ理事～Bravo! Your life～』『ただ愛する仲』などに出演。除隊後のドラマ復帰作となった2021年『赤い袖先』で朝鮮王朝の王を熱演し、「2021 MBC演技大賞」でミニシリーズ部門男子最優秀演技賞とベストカップル賞の2冠に。2023年のドラマ『キング・ザ・ランド』のヒットで、俳優としての地位を不動のものとした。

