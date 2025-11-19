CORTIS、サッカー韓国代表戦ハーフタイムショーに登場！“今年最高の新人”らしい存在感を発揮 | RBB TODAY

BIGHIT MUSICの新グループCORTIS（コルティス）が、韓国サッカー国際親善試合のハーフタイムショーに招待された。

CORTISは11月18日午後8時、韓国のソウルワールドカップ競技場で開催された韓国代表Aマッチ・ガーナ戦のハーフタイムステージに登場した。彼らは韓国サッカー協会の公式スポンサーであるKTの広告モデルとして招待された。

CORTISは圧巻のパフォーマンスを披露し、強烈なインパクトを残した。特に、この日韓国代表にとって2025年最後のAマッチということもあり、会場の注目度はひときわ高かった。メンバーは韓国代表選手が実際に着用するアンセムジャケットをリメイクした衣装で登場し、開始早々から観客の視線を集めた。

（写真提供＝OSEN）CORTIS

（写真提供＝OSEN）CORTIS

CORTISは、デビューアルバムのタイトル曲『What You Want』とイントロ曲『GO!』を連続で披露し、雰囲気を盛り上げた。広いピッチを駆け回りながらの迫力あるパフォーマンスは、寒さを吹き飛ばすほどの熱気を生み出した。さらに振付をアレンジし、ボールを蹴る動きを取り入れるなど、サッカーファンの心を掴む演出で会場の反応は一段と大きくなった。特に『GO!』のサビでは大歓声が巻き起こり、楽曲の人気の高さを証明した。

なお、CORTISは11月28日・29日に香港のカイタック・スタジアムで開催される「2025 MAMA AWARDS」、12月6日に台湾・高雄（カオシュン）のナショナルスタジアムで開催される「Asia Artist Awards 2025（AAA）」、12月25日に韓国・仁川インスパイアアリーナで開催される「2025 SBS歌謡大祭典」など、年末の主要授賞式や音楽番組に相次いで出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【画像】BTS・JUNG KOOK、CORTIS楽曲をカバー

■【話題】「イケメンで優しくて勉強もできた」CORTISメンバーの美談

■【写真】CORTIS、日本ショーケース大成功！