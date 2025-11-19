理容師資格を持つ俳優パク・ボゴム、美容室開業！1年間準備した新バラエティ番組に期待 | RBB TODAY

俳優パク・ボゴムが、俳優イ・サンイ、クァク・ドンヨンとともに美容室を開業する。

来る2026年上半期、韓国で初放送予定のtvNのバラエティ番組『ボゴム・マジカル』（原題）は、理容師の国家資格を持つパク・ボゴムと、親友のイ・サンイ、クァク・ドンヨンが人里離れた田舎町で髪と心を一緒に整える特別な美容室の運営の様子を盛り込む。

先立って、兵役中に理容師の資格を取得したパク・ボゴムが新たな変身をする。過去に軍隊の同期たちの髪を切りながら、ヘアデザイナーとして働く姿を思い描いたことがあると話した彼の想像が現実となる。彼はすでに一流の実力を持っているが、格別な情熱で絶えず練習しているそうだ。

ドラマからバラエティまで、多方面で存在感を放っているイ・サンイは、繊細な観察力となくなることのないエネルギーで、村の人々を魅了する予定だ。村の人たちと親しく交流しながら、美容室を町内のもてなしの場のようにしていく彼の魅力が、視聴者に笑いを届ける見通しだ。

左からパク・ボゴム、イ・サンイ、クァク・ドンヨン

さまざまなバラエティ番組で、家事の腕前で感嘆を誘ったクァク・ドンヨンは、百人力の“シゴデキ”の一面を見せる。長い間1人暮らしをしていることから、料理から細かい修理まで、美容室にどんな困難が迫っても、何でも解決する。

特に、3人は約1年にわたって『ボゴム・マジカル』を準備してきたという噂だ。美容室の場所の選定からリフォーム、インテリアまで、彼らの手がけていない箇所がないほどだ。

出演作を通じた縁に始まり、厚い友情が続く3人が、気持ちを込めて準備した『ボゴム・マジカル』で、どんな魔法のような笑いと温かさが与えられるか、特別な“美容室運営記”が待ち遠しい。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

