ギャップに胸キュン！BOYNEXTDOOR、新AL『The Action』の「Pause」verコンセプトフォト公開 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、華やかさと自然体が同居する新たなビジュアルを公開した。

BOYNEXTDOORは10月1日22時、公式SNSを通じて5thミニアルバム『The Action』の「Pause」バージョンのコンセプトフォトとフィルムを披露した。

公開された映像は、撮影を控えた待機室の様子から始まる。リウはスマホでジェヒョンを撮るふりをしながら自分を映すお茶目な姿を見せ、和気あいあいとした雰囲気で視聴者を微笑ませた。テサンとイハンはまるでデカルコマニーのように同じ動きを見せ、仲の良さと息の合った掛け合いで魅力を引き立てた。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

仕事を終えてリラックスする姿も注目を集めた。退勤中のソンホとウナクは足取り軽く歩き、くっついてふざけ合う様子からはメンバー同士の絆がにじみ出る。

今回のコンセプトフォトは、カメラの前での華やかさと舞台裏での素顔を同時に捉えている。リウとジェヒョンがメイクを受けながらお菓子を食べたり、衣装を選ぶ姿も収められた。自然体の準備風景と完成度の高いグループカットが対比を成し、まるで本格的なファッション誌のような洗練された仕上がりとなった。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）上からソンホ、リウ、ジェヒョン

（写真提供＝KOZエンターテインメント）上からテサン、イハン、ウナク

5thミニアルバム『The Action』は“映画”をテーマに展開。メンバー6人が映画制作クルー「TEAM THE ACTION」の一員となる設定で、コンセプトフォトや映像もこのストーリーに基づいて制作された。アルバムタイトル『The Action』とも呼応し、物語を追う楽しさをさらに高めている。

なお、BOYNEXTDOORの5thミニアルバム『The Action』は10月20日18時にリリース予定。挑戦的な覚悟を込めた作品であり、デビュー以来ヒット街道を走り続ける彼らのさらなる成長に大きな期待が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

