BTS・J-HOPE、ツアーの熱狂をスクリーンで！映画『HOPE ON THE STAGE』公開決定 | RBB TODAY

BTSは10月1日、公式SNSを通じて映画『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』のメインポスターを公開した。本作は、6月13日・14日に高陽（コヤン）総合運動場主競技場で開催された「j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' FINAL」の様子を収録したもので、11月に公開予定だ。

映画には、会場で初披露されたソロシングル『Killin’ It Girl (Solo Version)』をはじめ、1stソロフルアルバム『Jack In The Box』やスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』のパフォーマンスが収録されている。さらに、BTSのJINやJUNG KOOK、歌手Crushを迎えたコラボステージも楽しむことができる。

特に注目すべきは、映画館でしか見られないビハインド映像だ。華やかな公演の裏で繰り広げられた緊張感あふれる準備過程を通じ、ステージ上とはまた違うJ-HOPEの姿を垣間見ることができる。

韓国国内ではCGVで単独上映され、一般館に加えてIMAXフォーマットでも鑑賞可能だ。IMAX版では超大型スクリーンと迫力あるサウンドで、会場の熱気をそのまま体感できる。さらに11月3日にはIMAXプレミア上映会も予定されている。

今回のツアーでJ-HOPEは、ソウルを皮切りに北米とアジアの主要都市を巡り、全16都市・33公演を通じて、約52万4000人の観客を動員した。K-POPソロアーティストとして初めてアメリカ・ロサンゼルスのBMOスタジアムで単独公演を行い、グローバルな舞台に大きな足跡を残した。

なお、上映スケジュールやチケット販売情報は、公式ホームページにて確認できる。

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

