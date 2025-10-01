NCT・ドヨン、色気漂うロングコート姿で魅了…ギャップ全開“推し活ショット”も話題に【PHOTO】 | RBB TODAY

NCTのドヨンの近況写真が話題だ。

ドヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ブラックのロングファーコートを羽織り、クールにポーズを取るドヨンの姿が収められている。赤みがかったヘアカラーが、洗練されたファッションと相まって一層華やかさを引き立てた。

また、“推し活”をしているドヨンの姿が収められた1枚の写真も話題を集めた。彼のスマートフォンのロック画面には、以前ユーチューブチャンネル「テヨミネ」で共演した2021年生まれの男の子・テハ君の写真が設定されており、この微笑ましいショットとクールなビジュアルとのギャップがファンの心を掴んだ。

（写真＝ドヨンInstagram）

この投稿を見たファンからは、「ギャップ最高」「ロングコート大優勝！」「ドヨンの推し活可愛い」などのコメントが寄せられている。

なお、ドヨンは10月10日・11日の2日間、仁川（インチョン）インスパイアアリーナでコンサート「2025 DOYOUNG ENCORE CONCERT [Yours]」を開催する予定だ。

◇ドヨン プロフィール

1996年2月1日生まれ。本名キム・ドンヨン。2016年4月にNCT U、同年7月にNCT 127としてデビューした。グループではメインボーカルを務め、OST歌唱やミュージカル俳優としても活躍。2024年4月に1stソロアルバム『YOUTH』をリリースし、ソロデビューを果たした。実兄は俳優のコンミョン。

