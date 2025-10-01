“イケメン俳優”ソン・ガン、本日（1日）除隊！復帰作はピアノの秀才役？　除隊後の歩みに注目集まる | RBB TODAY

俳優ソン・ガンが帰ってくる。

ソン・ガンは10月1日、18カ月の軍生活を終え、満期で除隊した。

ソン・ガンは2024年4月に陸軍現役として入隊し、国防の義務を果たしてきた。特に国防広報院のYouTubeチャンネル「KFN」を通じて「ソン・ガンのあの日軍隊物語」（原題）で近況を公開し、話題を集めたこともある。

そして今回、満期除隊の知らせを伝えたソン・ガンに対し、今後俳優として見せる活躍への期待が一層高まっている。

（写真提供＝OSEN）ソン・ガン

ソン・ガンは2017年にドラマ『カノジョは嘘を愛しすぎてる』でデビュー。その後『恋するアプリ Love Alarm』『Sweet Home―俺と世界の絶望―』シリーズ、『わかっていても』『気象庁の人々：社内恋愛残酷史編』『マイ・デーモン』などに出演してきた。

現在は除隊後の復帰作として、新ドラマ『フォーハンズ』（原題）にピアノの秀才役での出演を検討中だ。

◇ソン・ガン プロフィール

1994年4月23日生まれ。韓国・水原（スウォン）出身。高校卒業後、『タイタニック』のレオナルド・ディカプリオの眼差しに惚れ、俳優を志す。2017年に日本の漫画原作のドラマ『カノジョは嘘を愛しすぎてる』で俳優デビュー。2019年にはNetflixオリジナルシリーズ『恋するアプリLove Alarm』『Sweet Home－俺と世界の絶望－』などに出演し、“Netflixの息子”とも呼ばれている。

■【写真】ソン・ガンとBTS・V、兵役中の記念写真

■【写真】“丸刈り”頭のソン・ガン

■【写真】ソン・ガン、ボタンを開けて胸元チラ見せ