「リアルバービー人形？」tripleSの日本人メンバー・マユ、白玉肌×ブロンドヘアで輝く美貌【PHOTO】 | RBB TODAY

24人組ガールズグループ「tripleS（トリプルエス）」の日本人メンバー・マユが、キュートな写真を公開し、ファンを虜にした。

マユは最近、tripleSの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、チェックのキャミソールを着て自撮りをするマユの姿が収められている。ふんわりとウェーブをかけたブロンドヘアは、マユの透き通るような白い肌をさらに引き立て、まるで人形のような雰囲気を放っている。

投稿された写真を見たファンからは「リアルバービー人形！」「ブロンドヘア似合ってる」「可愛すぎるよ…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝tripleS公式Instagram）マユ

マユは、24人組グローバルガールズグループ・tripleSの日本人メンバーで、K-POPアイドルになる前は明治大学で経済学を専攻していた。

なお、マユが所属するtripleSは、11月2日に東京・豊洲PITでファンミーティング「tripleS ∞! 1st FANMEETING in Japan "SSSch∞!"」を開催予定だ。

