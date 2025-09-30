“BTS・V似のイケメン”だけど「人気ない」　韓国俳優が2人の爽やかイケメン息子について言及 | RBB TODAY

俳優リュ・ジンが、2人の息子の進路について率直な考えを明かした。

9月29日、リュ・ジンは自身のYouTubeチャンネルに「引っ越し後初公開！2000万ウォン（約200万円）で整えた47坪（約155平方メートル）リュ・ジンの家（ベッド推薦、4人家族、インテリア）」というタイトルの動画を公開。引っ越したばかりの新居を初めて披露した。

スタッフが「家が整理された感じがしますね」と感嘆すると、リュ・ジンは「どの家も整理されているように見えるけれど、その分どこかには物が積まれている。地下駐車場に収納スペースがある家がうらやましい。自転車のようなかさばる物を置けたら、もっときれいに空間を使えるのに」と率直に語った。

さらにスタッフが「ここを選んだとき周辺環境は考慮しましたか」と尋ねると、妻のイ・ヘウォンさんは「いいえ、教育だけを重視しました」と即答。リュ・ジンも「子どもたちに合う環境を優先した」と説明した。

続いて「高3の長男チャンヒョンは進路が決まっていますか」と問われると、妻は「自分で選ぶことが大事。そうすれば後悔もないし、それが成長だと思う」と回答。リュ・ジンは「つまり、まだ決まっていないということ」とまとめ、俳優デビューの可能性については「分からない」と答えた。

一方で妻は「注目されるのを嫌う」と、一部で“BTSのVに似ている”と話題の次男チャンホの性格に触れ、「チャンヒョンはお菓子をたくさんもらってくるけれど、チャンホは1つももらえない。本人も“自分は人気がない”と言っていた」と明かした。

これにリュ・ジンは「昔もユーモアがあって愛嬌のある子が人気だった。顔立ちが整っていても、無口だと距離を置かれることもある」と分析した。

その後、妻が「高校までは親の役割が大きいけれど、大学からは子ども自身の選択を尊重したい。その時期には夫婦の生活にもっと焦点を当てたい」と将来を語ると、リュ・ジンは「僕と一緒に？2人だけの空間？」と喜びの表情。しかし妻は、彼が手を握ると「そういうことされると嫌になる」と笑いを誘った。

リュ・ジンは2006年、7歳年下で元客室乗務員のイ・ヘウォンさんと結婚し、2人の息子を授かった。2人は長身で爽やかなビジュアルでも注目を集めている。

