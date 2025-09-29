一言も相談せず独断で元夫の子を妊娠した韓国女優（43）、赤ちゃんの性別が公開され話題に | RBB TODAY

離婚後、元夫の同意を得ずに妊娠した女優イ・シヨンの第2子の性別が公開され、ファンの関心を集めている。

イ・シヨンは最近、自身のSNSを通じて知人たちと会った日常を共有した。

「お腹（赤ちゃん）はいつ出てくるのか」と聞かれたイ・シヨンは「もう臨月だ」と答え、妊娠の最終段階にあることを明らかにした。

続けて、医者でユーチューバーのクァチュヒョン（ホン・ソンウ）が「お姫様も健康そうだ」と話したことで、第2子が女の子であることが明らかになった。

イ・シヨンは2017年、9歳年上の飲食業実業家と結婚し、2018年に第1子の息子を出産した。しかし結婚から8年後の今年3月に協議離婚を発表。その後、元夫の同意を得ずに受精卵を移植して第2子を妊娠し、現在は出産を控えている。

私生活で紆余曲折を経験しているイ・シヨンだが、寄付活動も行っている。

最近では韓国未婚母家族協会に1億ウォン（約1000万円）を寄付し、「数年前からひとり親家庭を支援してきたが、今年は少し違う形で温かい支援をしたかった」と語った。さらに「いざ始めてみると、本当に助けを必要とする家庭が多かった。もっと多くの家庭に支援を届けたい」と寄付の背景を説明した。

また彼女は「インテリアや家具業界の代表の方々の助けも歓迎する。支援を必要とする方々にも、いつでも関心を持っていただきたい。素敵な家を作っていきたい」と述べ、継続的な支援の意思を示した。

◇イ・シヨン プロフィール

1982年4月17日生まれ。モデルを経て芸能界デビュー。ドラマ韓国版『花より男子』や『風の国』に出演して注目される。『富豪の誕生』『ゴールデンクロス』『一理ある愛』といったドラマでヒロインを務める傍ら、役作りのため始めたボクシングに目覚め、2012年にはアマチュア大会で優勝し、“ボクサー女優”としても有名に。近年は『Sweet Home－俺と世界の絶望－』や『グリッド』に出演。2017年に9歳年上の事業家と結婚し、長男をもうけるも、2025年3月に離婚を発表。同年7月に元夫との受精卵を独断で移植し、第2子を妊娠したと明らかにした。

