TXT・スビン、“彼氏感MAX”のお散歩SHOTにファン悶絶！「メロすぎ」「これは彼氏」と反響【PHOTO】 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのスビンが、ファンをときめかせた。

スビンは本日（26日）、自身のインスタグラムを更新し、「アメリカツアー中に外出」のコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、アメリカの街を散策するスビンの姿が収められている。ブルーのスウェットにデニムを合わせたカジュアルなスタイルや、白シャツに黒パンツというシンプルながら洗練された装いで街を歩く姿が印象的だ。ドリンク片手にリラックスする姿や、傘を差して物思いにふける仕草は、まるで“理想の彼氏”を思わせる雰囲気を漂わせ、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「爆イケ度がヤバ過ぎて」「イケメン」「メロすぎ」「これは彼氏」などのコメントが寄せられている。

（写真＝スビンInstagram）

なお、スビンが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在ワールドツアーを開催中で、日本では11月15日より「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR＜ACT：TOMORROW＞IN JAPAN」を行う予定だ。

◇スビン プロフィール

2000年12月5日生まれ。本名チェ・スビン。歌手を目指したきっかけは、中学生時代に友人と学園祭でダンスを披露したこと。その後、中学3年生のときに以前からファンであったBTSの所属するBig Hitエンターテインメントのオーディションに応募。一次審査を通過するものの、書類に明記した電話番号に誤りがあり担当者からの連絡が大幅に遅れた。そのため十分な準備期間なく二次審査に臨んだが、無事に合格し同事務所の練習生となった。2019年にTXTのメンバーとしてデビューし、グループではリーダーを務めている。シャープな童顔が印象的だが身長は185cmと高く、好青年ビジュアルがたびたび話題となる。

