大谷翔平と韓国人野手キム・ヘソン、シャンパンまみれの2SHOTも！ドジャース地区4連覇に韓国紙も絶賛「まさに“MLB最強”」 | RBB TODAY

ロサンゼルス・ドジャースが米メジャーリーグ（MLB）ナ・リーグ西地区の優勝を決めた。韓国人野手キム・ヘソンも、大谷翔平らチームメイトともに勝利の美酒を浴びた。

ドジャースは9月26日（日本時間）、敵地チェイス・フィールドで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で8-0の快勝を収めた。

この勝利で地区優勝が確定。シーズン成績は90勝69敗となり、残り3試合の結果にかかわらず自力での優勝となった。これで2022年から4年連続となる地区制覇を果たした。

まさに“MLB最強チーム”らしい実力だ。昨季はワールドシリーズを制覇し、今季は2年連続の世界一を狙っている。

MLBはチーム数の多さから連覇が極めて難しい。直近でワールドシリーズを連覇したのは、1998～2000年で3連覇したニューヨーク・ヤンキースが最後。ドジャースは新たな歴史に挑むことになる。

この日先発登板した山本由伸は、6回を投げて4被安打、7奪三振、無失点の好投で今季12勝目を挙げた。打線では大谷翔平が54号本塁打を放ち、チームを勢いづけた。昨季に続く2年連続の54本塁打目で、あと1本で自身のシーズン最多本塁打を更新する。ナ・リーグ本塁打王争いでは、56本で首位を走るカイル・シュワーバー（フィラデルフィア・フィリーズ）との差も詰めている。

なお、同日の試合ではキム・ヘソンが6回裏から二塁手として途中出場。8回の打席では空振り三振に倒れ安打は出なかったものの、優勝の瞬間を味わった。

（写真提供＝Imagn／ロイター／アフロ）シャンパンファイト中に記念写真を撮るキム・ヘソン（左）、大谷翔平

試合後にはクラブハウスで行われたシャンパンファイトに参戦。ダルトン・ラッシングに抱きかかえられて笑顔を見せる姿や、同じアジア出身の大谷、山本、佐々木朗希らと記念撮影をする様子が収められていた。

◇キム・ヘソン プロフィール

1999年1月27日生まれ。韓国・京畿道出身。身長178cm。韓国のプロ野球選手。ロサンゼルス・ドジャース所属。高校卒業後の2017年にネクセン・ヒーローズ（現キウム・ヒーローズ）でプロデビューし、2021～2024年の4年連続でゴールデングラブ賞を受賞。2025年1月3日、ドジャースと3年総額1250万ドルで契約した。韓国代表では2021年東京五輪、2023年WBC、2023年杭州アジア大会、2023年アジアプロ野球チャンピオンシップなどに出場。登場曲は自身の名前「ヘソン」にちなんで、アニメ『BLEACH』のエンディング曲で知られる歌手ユンナの人気曲『ほうき星』韓国語版の『ヘソン（彗星）』。

■【写真】韓国美人チア、可愛すぎる“腹チラ”ド軍ユニSHOT

■【写真】韓国美女ゴルファー、「大谷翔平ラブ」熱烈アピール

■【写真】大谷翔平も目撃！韓国女優の“ぴっちりレギンス始球式”