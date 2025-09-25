KARAメンバー実姉の結婚式の日取りが判明！「事実です」親類などのみ招待の非公開形式 | RBB TODAY

KARAホ・ヨンジの実姉であるタレントのホ・ソンヨンと、歌手チョクジェの結婚式の日取りが明らかになった。

チョクジェの所属事務所アビスカンパニーは9月25日、本サイト提携メディア『OSEN』に「10月3日に結婚式を行うのは事実です」と公式に認めた。ただし、式場などについては「個人的なことなので、詳細は公開できない点についてご理解いただきたい」と付け加えている。

一部報道によると、2人は10月3日にソウル・三清洞（サムチョンドン）で挙式を行う予定だという。式は両家の家族・親戚、そして親しい知人のみが参列する非公開形式で行われる。

2人の結婚は今年7月に発表されていた。当時、チョクジェはSNSで「生涯を共にする人ができました。ありのままの私を理解し、大切にしてくれる人に出会い、これからの人生を共に歩むことを決めました」と直接結婚を報告。さらに「少し緊張もするし怖さもありますが、新しいスタートを前に温かい応援と励ましをいただけたら感謝します。そしてこれまでと同じように良い音楽、良い演奏を届けられるよう努力を続けます」と心境を語っていた。

チョクジェは2014年にデビューしたシンガーソングライター。デビュー前から有名アーティストのギターサポートを務め、ギタリストとしても広く知られていた。一方、ホ・ソンヨンは元アナウンサーのタレントで、KARAのメンバーであるホ・ヨンジの実姉としても知られる。姉妹で番組に出演したこともあり、現在は姉妹でユーチューブチャンネル「ホ姉妹」を運営している。

（写真提供＝OSEN）チョクジェ

（写真＝ホ・ソンヨンInstagram）

（記事提供＝OSEN）

