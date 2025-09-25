BLACKPINK・リサ、胸元の線がくっきり…ぴっちりドレス着た圧巻美貌！渦中の坂口健太郎との姿も【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、リサが圧巻のスタイルを披露した。

去る9月24日、リサは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには英語で「釜山（プサン）の思い出」と綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、9月17日にリサが「第30回釜山国際映画祭」の開幕式に出席したときの裏側を捉えたものである。リサは“サプライズゲスト”として同イベントに登場した。

（写真＝リサInstagram）3枚目右：坂口健太郎

写真のなかのリサは、花などの細やかなディテールが際立つ豪華絢爛なドレスを着用してポーズを取っている。身体の線がくっきりと見えるぴったりとしたドレスであるにも関わらず、彼女の美しさは強調されるばかりだ。また、リサの1stフルアルバム『Alter Ego』の収録曲『Dream』のショートフィルムで共演した坂口健太郎ともツーショットを残した。

投稿を目にしたファンからは、「『釜山国際映画祭』の女王」「本当に美しい」「ファッションアイコン」といった反応が寄せられていた。

なお、リサが所属するBLACKPINKは来る10月よりワールドツアー「DEADLINE」を通じて、東京を含めたアジアの主要都市で公演を開催する予定だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

■【写真】リサ、日本で“大胆見せパン”ファッション

■【写真】リサ、"ピチピチボディスーツ”姿が衝撃的

■【写真】やりすぎ？坂口健太郎とリサのイチャイチャが物議