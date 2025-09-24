LE SSERAFIM、北米ツアーを成功裏に終了！ファンに勇気を届ける力強いグループに成長 | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMが初の北米ツアーを成功裏に終え、K-POPを代表するグローバルアーティストとしての地位を見せた。

9月23日（現地時間）、LE SSERAFIMはメキシコ・メキシコシティで北米ツアー「2025 LESSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN NORTH AMERICA」を終えた。

同日、メンバーたちは変わらずパフォーマンスが強みのガールズグループらしい実力を披露し、ランニングタイムの間、休む暇もなく走り、ファンたちは歓声と歌声で応えた。

これに先立って、アメリカ・ニューアーク、シカゴ、グランドプレーリー、イングルウッド、サンフランシスコ、シアトル、ラスベガスと、7都市の公演を全席完売させたLE SSERAFIMへの関心は、メキシコシティでも熱かった。

会場のアレナ・シウダ・デ・メヒコは、ケイティ・ペリーなど、世界的なスターたちが立ったステージで、会場はペンライトの波でいっぱいになった。

LE SSERAFIMは今回の北米ツアーを通じて、海外人気をさらに拡大する重要な足場を築いたと評価されている。

現地紙『シアトル・タイムズ』は、LE SSERAFIMの公演について、「5人のメンバーがステージを掌握し、強烈なオーラを放った。数多くの観客が、彼女たちの歌を1つになって叫び、歌い、ペンライトを一斉に振る圧倒的な壮観を成した」と絶賛した。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

現地のファンにさらに近づくためのLE SSERAFIMの努力が功を奏した。彼女たちは、ツアー中に、NBC『アメリカズ・ゴット・タレント』にK-POPガールズグループとして初めて出演し、視聴者を虜にした。

また、ロサンゼルスとシアトルでアマゾンミュージックとコラボしたオフラインポップアップストアを開催し、フィナーレを飾ったメキシコシティの公演前には、セレーナの楽曲『禁じられた愛』をカバーし、ラテンファンに感動を与えた。

LE SSERAFIMは、「あるFEARNOT（LE SSERAFIMのファンネーム）の方の公演の感想を見た。不安を克服して私たちのコンサートで友達を作ったという内容だった」として、「本当に感動的で私たちの影響力について深く考えるようになった」と話した。

続けて、「皆さんに私たちの愛をお見せし、良い影響を及ぼすことができるという点が嬉しい。これからも力を届けるメッセージを伝える」と付け加えた。

なお、LE SSERAFIMは来る10月、新曲をリリースする。その後、11月18～19日、東京ドームで「2025 LESSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」のアンコールコンサートを開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

