BIGBANG・“SOLの奥さま”ミン・ヒョリン、約1年ぶりに近況公開！変わらぬ美貌に反響「美しい」【PHOTO】 | RBB TODAY

女優ミン・ヒョリンが約1年ぶりに近況を伝えた。

ミン・ヒョリンは9月23日、自身のSNSに特別な説明は添えず、落ち葉とヘッドフォンの絵文字とともに写真を投稿した。

公開されたのは9分割の自撮り写真で、彼女の多彩な表情やポーズが収められていた。長いストレートヘアに、“名品の鼻”と称されるはっきりとした目鼻立ち、ふっくらとした唇が人形のようなビジュアルを際立たせ、変わらぬ童顔美貌を披露。久しぶりの登場にも、彼女特有の愛らしく弾ける魅力がそのまま伝わってきた。

（写真＝ミン・ヒョリンInstagram）

ミン・ヒョリンが個人SNSを通じて近況を公開するのは約1年ぶりで、最後の投稿は昨年10月にアップされた写真だった。そのため今回の更新がより特別に感じられている。

ミン・ヒョリンは2018年にBIGBANGのSOL（テヤン）と結婚。SOLは結婚直後に入隊し、2019年に除隊した。その後、2人は2021年11月に第1子となる男児を授かった。昨年には、彼女が公開した写真をきっかけに第2子妊娠説が浮上したが、所属事務所は「服のシワによる誤解にすぎず、事実無根」と説明している。

1年ぶりに届けられたミン・ヒョリンの近況に、ファンからは「相変わらず美しい」「会いたかった」といった反応が寄せられ、大きな関心を集めている。

（記事提供＝OSEN）

◇ミン・ヒョリン プロフィール

1986年2月5日生まれ。2006年に女性服ブランドのモデルとしてデビュー。2007年5月に歌手デビューし、2009年にはドラマ『トリプル』で主演を務めて女優デビューした。出演作品は多くないが、2011年の映画『サニー 永遠の仲間たち』が大ヒットして広く顔を知られることに。プライベートでは2015年6月にBIGBANG・SOL（テヤン）との熱愛を認め、2018年2月に結婚。2021年11月に長男を出産している。

■【画像】ベビーカーを引く姿まで…SOL（テヤン）、妻や息子との日常を公開

■【写真】100億ウォン超えの自宅？ミン・ヒョリンの近況

■【写真】女優ミン・ヒョリン、まるで絵画な韓服姿