入隊中のメンバーにメッセージも！SEVENTEEN・エスクプス＆ミンギュ、“正反対”すぎる性格トークに爆笑 | RBB TODAY

SEVENTEENのエスクプスとミンギュが、正反対の性格を披露した。

9月23日に公開されたYouTubeチャンネル『サロンドリップ2』の「リーダー、君がやる？僕がやる？君がやる？僕がやる？ | EP.109 SEVENTEEN エスクプス ミンギュ」という動画には、ミンギュとエスクプスが出演した。

動画では、9月16日に入隊し現在訓練所にいるホシについて言及し、「元気で行ってらっしゃい、体に気をつけてください」とメッセージを送った。

（画像＝『サロンドリップ2』キャプチャ）ミンギュ（左）、エスクプス

その後、2人はSEVENTEENの未来についても語った。冗談を交えて話したいミンギュに対し、エスクプスは「深い話が好き」と答え、性格の違いをのぞかせた。2人は「お酒を一緒に飲むと合わないことが多い」とも明かし、飲みたい時の伝え方についてエスクプスは「練習が終わる頃に『一杯やるか』と言う」と明かした。

またエスクプスは、「ミンギュが前の日に飲んだから僕とは飲まないと言っていたのに、他の人とは飲んでいて寂しかった。自分が誘った時に断られると傷つく」と吐露。するとミンギュは「僕が利己的なんです」と認め、笑いを誘った。

酒癖の話題では、ここでもポジティブとネガティブな性格の違いが現れた。ミンギュは「ホシ兄さんも言っていたけど、もしあそこまで行こうとなったら、僕は『走って行こう』って言うタイプ。でもクプスは『危なかったらどうする』と心配するタイプ」と説明。エスクプスは「ただの性格。ひとつひとつ考えて行動する慎重なスタイル」と語った。

（画像＝『サロンドリップ2』キャプチャ）ミンギュ（左）、エスクプス

最近の悩みについては、エスクプスが「これ以上メンバーが抜けたらコンサートができるのか心配」と話した一方、ミンギュは「大変でもやれるはず。ファンが喜んでくれるから」とポジティブな考えを示した。

（記事提供＝OSEN）

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

