BTS・SUGAが2年ぶりにSNSを更新。投稿した写真が意味するものとは | RBB TODAY

BTSのメンバーであるSUGAが2年ぶりにSNSで近況を伝え、活動再開を知らせた。SUGAは9月22日、自身のSNSに特別なコメントを添えることなく数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ギターを演奏するSUGAの姿が写っており、黒いTシャツにパンツ、靴までオールブラックのスタイルで演奏に集中していた。整った短髪と変わらぬシルエットも注目を集めた。

特に撮影現場と思われる場所で、SUGAの背後に荷物が山積みになっている様子が印象的であった。さらに、彼が集中する姿はモノクロ写真やシルエット写真でも残され、ファンの期待を一層高めている。

SUGAがSNSを通じて個人の近況を伝えるのは実に2年ぶり。最後の投稿は2023年8月25日で、社会服務要員としての代替服務を始める直前だった。

SUGAは今年6月に代替服務を終えて召集解除となり、その後、自閉スペクトラム症患者の治療と社会的自立を支援するための専門治療センター「ミン・ユンギ治療センター」設立のため、セブランス病院に50億ウォンを寄付していた。

(写真=SUGA SNS)

（記事提供=OSEN）

◇SUGA プロフィール

1993年3月9日生まれ。本名ミン・ユンギ。2010年に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）が開催した「HIT IT AUDITION」で2位合格し、練習生に。2013年6月にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではリードラッパーを担当しており、BTSの一員として活躍する傍らで、高い作詞・作曲・編曲の実力を持つ音楽プロデューサーとしても人気を集めている。2023年9月に社会服務要員として兵役につき、2025年6月21日に召集解除された。

