“韓国の東大”出身のBoAの兄、突然ニュースに登場!?BoA本人も戸惑いと笑いを隠せず | RBB TODAY

歌手BoAが実の兄の突然のニュースへの登場に困惑しながらも、笑いを隠せなかった。

去る9月22日、BoAは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「本当に行ったんだ、この人」という短い文章とともに、兄クォン・スンフォンのテレビ出演のニュースを共有した。

同投稿は、クォン・スンフォンの投稿を引用したもので、釜山（プサン）・慶南（キョンナム）地域の放送会社KNNニュースに登場した彼の姿が盛り込まれ、目を引いた。

9月21日、クォン・スンフォンは釜山で開催された世界初の海上橋梁自転車ツアー「セブンブリッジツアー」に参加するために、会場を訪れた。

（左：写真提供＝OSEN、右：写真＝BoA Instagram）左からBoA、クォン・スンフォン

テレビで捉えられた彼は、ライディングウェアを完璧にそれ、「広安（クァンアン）大橋からとても良いコースを走るというので、『これは行かなければならない』と思って来た。天気にも恵まれて、とても楽しかった。ソウルから来た甲斐がある」と感想を述べ、満足げな表情を浮かべた。

だが、番組の字幕には彼の名前が「クォン・スンホン」と誤って表記され、小さなハプニングが起きた。クォン・スンフォンは、「クォン・スン『フォン』です」と愉快に訂正し、BoAも「はい、記者さん。1番年上の兄の名前はクォン・スン『フォン』です！」と付け加え、実の兄妹らしい、愛らしい関係性を披露した。

意外なテレビ出演に続いた兄妹の愉快な反応は、ファンに笑いを届けた。ネットユーザーは、「実の兄妹面白い」「BoAの兄も多才だ」といった反応を示した。

なお、クォン・スンフォンはソウル大学の音楽大学を卒業し、ピアニストとして活躍中だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】BoAの2番目の兄、がん闘病の末に39歳で天国へ

■【画像】顔変わった？BoAに整形疑惑

■【写真】BoA、25年前との比較写真が話題