出国禁止は？ BTS事務所のパン・シヒョク議長、2度目の警察調査…190億円の不当利益容疑 | RBB TODAY

BTSやSEVENTEENなど数多くの人気グループが所属する韓国大手芸能事務所HYBEの創業者、パン・シヒョク議長が2度目の警察調査を受けた。

9月22日、ソウル警察庁金融犯罪捜査隊は午前10時にパン・シヒョク議長を被疑者の身分で召喚し、調査した。9月15日に公開召喚されたことに続き、2度目の警察調査だ。

ソウル警察庁の関係者は同日行われた定例記者会見で、1回目の調査後に確認すべき事項があり、追加召喚を行ったと説明。また、押収物の分析や関係者の調査も並行して進めていると明らかにした。

出国禁止申請の有無に関しては「出国禁止が必要な捜査もあれば、そうでない捜査もある。今回の捜査で必要な部分はすべて行っている」と述べ、具体的な回答は避けた。

（写真提供＝OSEN）パン・シヒョク議長

パン・シヒョク議長は、2019年にHYBEが上場する前、既存の投資家たちに対してIPO計画はないと虚偽の説明をした上で、自身の知人が設立した私募ファンド（PEF）にHYBE株を売らせた疑いが持たれている。

既存投資家の大半は機関投資家であり、その投資金の中には国民年金も含まれていたとされる。HYBEの上場直後、私募ファンドは株式を大量に売却して収益を得た。これを基にパン・シヒョク議長は1200億ウォン（約120億円）、共謀者らとの合算額は1900億ウォン（約190億円）以上を手にしたと伝えられている。

パン・シヒョク議長側は、容疑を全面的に否認している。初期投資家に虚偽の情報を提供した事実はなく、利益配分の条件も投資家側の提案によるものだという立場だ。

