誰!? と二度見するレベル…BIGBANG脱退のV.I、“激変”した姿に注目　事業家とのツーショットが公開 | RBB TODAY

BIGBANGのV.I（スンリ）の衝撃的な近況が話題を集めている。

最近、韓国のSNS上にV.Iの最新写真が出回り、注目を集めた。公開された写真には、V.Iがある事業家と並んでポーズを取る姿が写っている。

相手の人物はマレーシアでジュエリーブランドを展開する代表者で、韓国を訪れた際にV.Iと会ったものと推測されている。

（写真＝オンラインコミュニティ）V.I

度々伝えられる近況

V.Iの近況はこれまでも度々目撃され、話題になってきた。今年7月には、仮想通貨トレーダー兼高級ブランド鑑定士だと名乗る女性のSNSアカウントから、並んで撮影した写真が公開された。

また、3月にはソウル・松坡（ソンパ）区の「テジカルビヘジャンクッ（骨付き肉のスープ）」の店で女性と食事をしている姿が目撃されたとの情報も伝えられた。

さらに昨年1月には、カンボジアの首都プノンペンで開かれたレストランイベントに出席し、「（BIGBANGの）G-DRAGONを連れてくる」と発言。その後、G-DRAGONとSOL（テヤン）の楽曲『GOOD BOY』に合わせて踊る姿が公開され、激しい批判を浴びた。

なお、V.Iは2019年、「バーニング・サン事件」の中心人物として名指しされ、常習賭博、売春、売春斡旋、性暴力犯罪処罰法違反、外国為替取引法違反、食品衛生法違反、業務上横領、特定経済犯罪加重処罰法違反（横領）、特殊暴行教唆など9つの罪で起訴され、懲役1年6か月の実刑を受けた。2023年2月に刑期を満了して出所している。

この一連の事件により韓国芸能界から事実上姿を消したV.Iは、実業家として海外を拠点に活動しているとされ、近況が報じられるたび、世間の耳目を集めている。

◇V.I プロフィール

1990年12月12日生まれ、本名イ・スンヒョン。韓国では「スンリ」の活動名で知られる。2006年8月、BIGBANGの“末っ子”としてデビュー。数多くのヒット曲で、K-POPの最前線を駆け抜けた。またバラエティ番組にも出演してタレントとしても人気を博し、様々な事業まで展開した。しかし2018～2019年に韓国社会を震撼させた“バーニングサン事件”の中心人物とされ、2019年3月に芸能界からの引退を宣言。性売買斡旋や横領、海外遠征賭博などの容疑で2022年5月、懲役1年6カ月の実刑が確定した。2023年2月に出所している。

