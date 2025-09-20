整形費用は約1500万円！A→Dカップに変化した韓国女性芸人、豊胸の満足度は「2000％」 | RBB TODAY

コメディエンヌのイ・セヨンが豊胸手術から6カ月経過した感想を伝えた。

去る9月19日、イ・セヨンはYouTubeチャンネル「ヨンピョンTV」に「AからDカップ豊胸手術6カ月目Q＆A（胸の整形の長所と短所、ビキニを着たときの形すべて公開）」というタイトルの動画を公開した。

動画のなかでイ・セヨンは「豊胸手術をしてから6カ月ほど経つと、もう私の胸だと言える状態であるそうだ。2月に手術を受け、今は9月だから完全に6カ月になった」と話した。

豊胸手術を受けた理由について、「胸のフィラーをして、それが破れて脇が…今は大丈夫だが、脇、そして広背筋にまで広がって手術をせざるを得ない状況だったし、それを掻きとってから元々持っていた自分の形がなくなった。なぜなら、フィラーが自分の細胞と絡み合っていたが、それを掻き出すと片方の胸の形がおかしくなった」と述べた。

イ・セヨンは、「このように生きていくよりは、一度きりの人生、きれいな胸で生きていこうと思って、（手術）した。誰のためでもなく、自分自身のために受けた手術だった」と伝えた。

加えて、「大体大きさはDカップ程度だ。そのようにした理由は、胸の手術をした人々は、もっと大きくするべきだったと後悔し、胸の手術をしなかった人たちは適当にするようにと言う」と語った。

（写真＝イ・セヨンSNS）

そして、「それで普通はCカップにしろと言うが、Cカップにした人たちがDカップにすればよかったと後悔するので、レビューを参考にしてCカップにしようとしたが、Dカップにした」と説明した。

豊胸手術について、イ・セヨンは「とても満足している。例えば、タンクトップを着るだけでも見栄えがする。最大の長所ではないかと思う」と話した。

続けて、「もともと痩せている方ではあったが、確かに胸が生き生きとすると、腰がもっとくびれて見える。下半身は自信がある方だったが、上半身はそれほどではなかった。さらにくびれて、すらりと見える長所がある」と明らかにした。

（写真＝イ・セヨンYouTubeチャンネル「ヨンピョンTV」）

特に、イ・セヨンは「6カ月の間、3カ月はずっとブラをして寝なければならず、横に寝ることができない。このような不便さだけを甘受すれば、その後の人生は豊胸手術の前と後にわかれる。とても満足している」と満足気であった。

これとともに「今まで実は手術を目2回、鼻1回、矯正、胸のフィラー、豊胸手術と、すべてやってみた。最も満足感が高いのが胸だ。豊胸手術は満足度200％だと言われているではないか。私は2000％だ。服を選べる幅が変わり、自分自身の見方が変わる」と主張した。

