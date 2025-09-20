『トンイ』名子役キム・ユジョンに熱愛説浮上？共演俳優との旅行が話題に、事務所がコメント | RBB TODAY

女優キム・ユジョン側が、俳優キム・ドフンとの熱愛説についてコメントした。

9月20日午後、キム・ユジョンの所属事務所Awesome ENTの関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に「キム・ユジョンに確認した結果、キム・ドフンとの熱愛説は事実ではない」と伝えた。

続けて、「ベトナムのニャチャン旅行も2人だけの旅行ではなく『親愛なるX』（原題）の撮影が終わってグループで皆一緒に行ってきた」と明らかにした。

さらに、「ドラマの撮影がすべて終わってイ・ウンボク監督をはじめ、キム・ユジョン、キム・ドフン、そして同行可能なスタッフなどが、皆一緒に団体旅行に行ったが、写真が2人だけで行ったように撮られた」として、「2人の熱愛説は事実無根」と繰り返し否認した。

（写真提供＝OSEN）左からキム・ユジョン、キム・ドフン

最近、ネット上では、キム・ユジョンとキム・ドフンがベトナムのニャチャンに一緒に旅行に行ったのではないかという疑惑とともに、2人の“匂わせ”を疑う投稿が公開された。しかし、実はドラマチームの団体旅行であり、ハプニングとして一段落した。

なお、2人が共演したTVINGの新ドラマ『親愛なるX』は地獄から抜け出し、最も高いところに上がるために仮面を被った女ペク・アジン（演者キム・ユジョン）、そして彼女に残酷に踏みにじられたXたちの話だ。最近、2人は「第30回釜山国際映画祭」に参加し、多様なスケジュールをこなした。

◇キム・ユジョン プロフィール

1999年9月22日生まれ。韓国・ソウル出身。2003年にテレビCMで子役デビュー。可愛らしいビジュアルと優れた演技力を持ち、ドラマ『イルジメ～一枝梅』（2008年）、『トンイ』（2010年）、『太陽を抱く月』（2012年）など、数多くの作品でヒロインの子供時代を演じた。2016年に主演したドラマ『雲が描いた月明り』で子役から脱皮し、大人の女優として本格的に活動をスタート。2018年に甲状腺機能低下症を診断されて一時期休養したが、同年11月に放送されたJTBCドラマ『まず熱く掃除せよ』で復帰した。

