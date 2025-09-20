衣装がはち切れそう…韓国プロ野球の19歳チア、ぴたぴたユニホーム姿でファン魅了「最高ですね！」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国プロ野球などでチアガールを務めるイ・ソミンが、ぴたぴたのユニホームSHOTでファンを魅了している。

イ・ソミンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「11月1～2日はTCEカードショーにたくさんお越しください！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、細ストライプ柄のユニホームに白のパンツを合わせた衣装姿のイ・ソミンが鏡越しに自撮りをしている。何より目が行くのはタイト目なトップスから際立つスタイルの良さで、はち切れそうなボリューム感が見る者を釘付けにしている。

また、現役チアなだけあって目鼻立ちの整ったビジュアルはもちろんのこと、舌をペロっと出した表情やトップスとパンツの間からチラ見えするお腹部分など、キュートな魅力も存分に発揮してファンを虜にしていた。

投稿を目にしたファンからは、「最高ですね！」「本当に素晴らしい」「お、お姫様ですか？」「本当に綺麗だ…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ソミンInstagram）

なお、イ・ソミンは2005年11月11日生まれの19歳。2024年10月より韓国でチアガールとしての活動を始め、現在はプロ野球KBOリーグのKIAタイガース、男子プロバスケKBLの正官庄レッドブースターズ、女子プロバスケWKBLの富川ハナ銀行、プロバレーVリーグ男子部の水原KEPCOビクストーム、Vリーグ女子部の現代建設ヒルステートでチアを務めている。

■【写真】イ・ソミン、はち切れそうな“ピタT”ショット

■【写真】韓国20歳チア、東京ドームで美貌さく裂

■【写真】韓国美人チア、“目のやり場に困る”接近SHOT