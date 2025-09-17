「お前がそんなに偉いのか？」人気番組への出演が先輩たちの逆鱗に触れたか　韓国気象キャスターの遺族、音声公開 | RBB TODAY

気象キャスターのオ・ヨアンナさんが突然この世を去ってから1年。遺族は依然として憤りを吐露している。

YouTubeチャンネル「BBC Newsコリア」は9月15日、「オ・ヨアンナ死去1周忌：フリーランス気象キャスターの現実、何が変わったのか」というタイトルの動画を公開した。

動画で故人の母親は、娘の1周忌を迎えて再びMBC社屋を訪れ、「娘を失ってから1年が経ったが、誰一人として責任を取らない現実に絶望し、断食を始めた」と訴えた。

彼女は、娘が放送のために準備していたワンピースや靴をいまだに捨てられないとし、生活苦と不安定な雇用のなかでも仕事を守ろうとした娘の姿を思い起こした。

特に遺族が公開した音声ファイルは衝撃的だった。

（画像＝「BBC Newsコリア」）娘について語るオ・ヨアンナさんの母親

故人は生前、先輩たちから「お前がそんなに偉いのか」といった暴言を浴びており、知人たちは放送局の雰囲気を「不良グループのいじめの場のようだ」と証言した。オ・ヨアンナさんは母に対し、「私がそんなに最悪なの？私が周りにあまりにも生意気にしているということなの？それを全部私のせいと言われる」と、涙ながらに吐露した事実も明らかになった。

音声ファイルには、実名でいじめの加害を指摘されていた先輩たちの声も含まれていた。

ある先輩は「お前がそんなに偉いのか？先輩はお前の友達か？お前と電話で言い合いでもするのか？お前が私に謝るべきだろ」と責め立て、別の先輩は「ここは質が悪い。いじめごっこの場だ。うまく合わせていかないと生き残れない。そうしないと自滅する」と組織文化を語っていた。

故人は、韓国tvNの人気バラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』出演後も、別の攻撃にさらされた。先輩たちが「お前ごときが『ユ・クイズ』に出て何を話せるんだ」「1年も経っていないお前がなぜMBCの代表なんだ」と公開の場で怒鳴ったという証言も追加された。

2021年からMBCの気象キャスターとして活発に活動していたオ・ヨアンナさんは、2024年9月14日、突然この世を去った。訃報自体は3カ月後に知らされ、これに関連して遺族は、オ・ヨアンナさんが先輩キャスターたちからのいじめに苦しみ、10カ所以上の精神科で相談治療を受け、17通の手紙を残していたと明らかにした。

（写真＝オ・ヨアンナさんInstagram）

MBCは今年5月、『ニュースデスク』を通じて「雇用労働部の特別勤労監督の結果を重く受け止め、いじめ行為があったという判断を認める。遺族に深く謝罪する」とし、「共生協力担当官」の新設や、フリーランス問題の通報システム導入などの後続措置を約束した。

それにもかかわらず、オ・ヨアンナさんの母親は9月8日、ソウル麻浦（マポ）区のMBC新社屋前で記者会見を開き、「ヨアンナを死に追いやった先輩たちとMBCの行動を思うとあまりに恐ろしかった。厚かましく卑劣な姿に絶望した。若い女性の血を搾り取り、骨を削って放送を作っていたことを知った」と憤りをぶちまけた。

彼女は今回の事件を単なる個人問題ではなく、「フリーランス構造の矛盾」だと指摘した。気象キャスターたちは事実上、正社員のように勤務しながらも、法的・制度的な保護を受けられないまま過度な競争と不安定さにさらされていたという。

世論の批判が強まると、MBCは同日、従来のフリーランス気象キャスター制度を廃止し、正規雇用形態の「気象気候専門家」制度を新設すると発表。こうしたなか、MBCの気象キャスターであるクム・チェリム、イ・ヒョンスン、キム・ガヨンは故人の1周忌を追悼する思いを込め、黒を基調とした衣装で予報を続け、注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇オ・ヨアンナさん プロフィール

1996年4月30日生まれ。韓国・光州出身。ソウル芸術大学の文芸創作科を卒業。一時はアイドル練習生を目指し、2017年に行われたJYPエンターテインメントの練習生13期公開オーディションに参加。「Hermoso Beauty賞」を受賞し、副賞として3カ月の受講券を受け取った。同オーディションの同期にNiziUのマコ、Stray Kidsのスンミン、元FANATICSのユンヘなど。以降、2019年5月に行われた韓国の伝統美人を選抜する「全国春香（チュニャン）選抜大会」で「スク」に選出。2021年、地上波テレビ局MBCの気象キャスター公開採用に合格し、同局で活動を続けた。しかし2024年9月15日、28歳でこの世を去った。

■「変な臭いがする」オ・ヨアンナさん、“職場いじめ”の内容

■人を死に追い込んでもテレビ出演の厚顔無恥さ…MBC、“加害者”一人切って手打ちか

■娘オ・ヨアンナさんを奪われた母「私はすでに死んだも同然」…断食で抗議