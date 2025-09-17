「スレンダーなのに素晴らしい…」韓国プロ野球チア、大胆スイムウェア姿で圧巻プロポーション堂々披露【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国プロ野球などでチアガールを務めるキム・ヨンジョンが、大胆なスイムウェアSHOTでファンを魅了している。

キム・ヨンジョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「ストーリーだけに上げるにはもったいない思い出…」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるホテルのプールサイドで佇むキム・ヨンジョンが写っている。ニット素材のワンショルダースイムウェアに身を包み、ポニーテールを掴んだポーズをカメラに披露している。

サングラスを着用しているため表情こそ見えないが、何より目が行くのは圧巻のプロポーション。華奢な肩のラインと対照的なボリューム感も惜しげもなく見せつけ、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「綺麗すぎる！」「スレンダーなのに素晴らしい…」「魅力的だ」「ビューティフル！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヨンジョンInstagram）

なお、キム・ヨンジョンは1990年11月23日生まれの34歳。2007年よりチアガールとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球のハンファ・イーグルス、プロサッカーKリーグの蔚山HD FC、男子プロバレーVリーグの安山OK貯蓄銀行ウトメン、男子プロバスケKBLの釜山KCCイージスでチアを務めている。

