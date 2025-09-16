TWICE・チェヨン、“妖精”のようなビジュアル！ソロデビュー曲『SHOOT (Firecracker)』MV撮影ビハインド公開 | RBB TODAY

TWICEのチェヨンがソロデビュー曲『SHOOT (Firecracker)』のミュージックビデオ撮影のビハインドカットを公開した。

チェヨンは9月12日、1stフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』とタイトル曲『SHOOT (Firecracker)』をリリースし、ソロアーティストとして正式にデビューした。

彼女ならではの“小さな世界”を表現した新アルバムは、12日付のワールドワイドiTunesアルバムチャートでトップ5入りを果たし、新曲もリリース当日（12日）にチリ、シンガポール、ベトナム、フィリピンなど複数の地域でワールドワイドiTunesトップソングチャート1位を獲得するなど、韓国内外のファンから熱い支持を集めた。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）チェヨン

所属事務所JYPエンターテインメントは9月16日、『SHOOT (Firecracker)』のMVビハインドフォト6枚を公開し、ファンの声援に応えた。撮影現場で捉えられたチェヨンは、妖精のような神秘的なビジュアルから、アイコニックで個性あふれるスタイリングまで自在に行き来し、多彩な魅力を発揮。ユニークで感覚的な彼女のファンタジーの世界を堪能できる新曲MVは、公開直後にYouTubeミュージックビデオのワールドワイドトレンド最上位に直行し、大きな話題性を証明した。

ナヨン、ジヒョ、ツウィに続くTWICE4人目のソロアーティストとして成功的にデビューしたチェヨンは、自身の名を冠した初のアルバムに心血を注いだ。タイトル曲を含む新アルバム収録全曲の制作に直接参加し、これまで培ってきた率直な内面の思いや姿勢を音楽で表現。アルバム全体にクリエイティブな感性を込め、“最もチェヨンらしい作品”を完成させた。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）チェヨン

独自のアイデンティティで存在感を輝かせてきたチェヨンが、ソロデビュー作『LIL FANTASY vol.1』と共に歩む新たな音楽の旅に、さらなる期待が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名は「ちびラッパー」。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

■【写真】チェヨン、魅惑の寝そべりSHOT

■【写真】チェヨン＆あいみょんの“豪華ツーショット”

■【写真】“タトゥーチラ見え”…チェヨン、ヘソ出しオフSHOT